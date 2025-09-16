FC Inter 1908
Tacchinardi: “L’Inter ha perso umiltà, non vuole più sporcarsi le mani. Thuram? Poteva evitare”

L'ex centrocampista della Juve, ospite del programma tv Pressing, ha parlato della gara disputata dall'Inter di Chivu allo Stadium
L'ex centrocampista della Juve Alessio Tacchinardi, ospite del programma tv Pressing, ha parlato della gara disputata dall'Inter di Chivu allo Stadium:

"Tudor ha imparato tanto da Lippi. Strategia molto difensiva con grande rispetto di una grande squadra come l'Inter, con molta umilità strategia difensiva. Sul 3-2 ha avuto grande coraggio. La passata stagione questa partita non l'avrebbe mai vinta. Juve totalmente diversa dalla passata stagione. Troppo presto per parlare di scudetto. Thuram si poteva evitare la risata, c'è una grande rivalità sportiva. Poteva evitarsela, ha fatto una grandissima partita. L'Inter ha perso umiltà, non ha più voglia di sporcarsi le mani. La Juve ha avuto l'umiltà di sbattere il pallone in tribuna". 

