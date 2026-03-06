Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del derby col Milan e del momento di Thuram e Barella

Andrea Della Sala Redattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 10:36)

"Bonny fa il primo allenamento in gruppo, prima sessione totale che fa insieme ai suoi compagni quindi presumo che partirà dalla panchina. Anche se fosse al 100% credo che partirebbe Thuram. Bonny si è dimostrato uno di quelli ci mette poco a entrare, Thuram non lo puoi tenere fuori da questa partita. Deve essere la sua partita. Curioso di vedere cosa sceglie Chivu a centrocampo: dovrebbe essere Calhanoglu, Zielinski, Barella. Non è facile togliere Mkhitaryan che è il calciatore che capisce prima un certo tipo di situazioni, ma credo che alla fine saranno quelli. Thuram lo hai preso a zero e rischi di fare una plusvalenza incredibile, ci può anche stare.

Per me Barella è uguale a Inter, non ce lo vedo da un'altra parte. Dovrebbe ragionare su un cambiamento tattico: forse le sue migliori partite le ha fatte da regista. La seconda parte di carriera la potrebbe fare in un altro ruolo. Forse ha bisogno di motivazioni diverse, ma mai lontano dall'Inter. Su Barella si va un po' oltre, mi rendo conto che sbaglia tanto, ma che fa anche tanto. Ci sono tante cose che magari fa, i numeri fanno vedere che è importante. Molto appariscente perché spesso fa la scelta sbagliata, io non penso che oggi sia diventato un giocatore normale. Ho sentito dire anche che Barella è questo, un giocatore normale. Io non sono d'accordo, penso che non stia facendo la sua stagione migliore".