Novità nell'organico societario dell'Inter che cambierà responsabile del settore giovanile dopo tre anni. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fcinter1908, infatti, Massimo Tarantino lascia il proprio incarico da responsabile del settore giovanile dopo quasi tre anni. Per lui è pronto un contratto di 5 anni alla Roma, dove svolgerà le stesse mansioni. Si tratta di un ritorno, visto che Tarantino ha già lavorato in giallorosso dal 2013 al 2019. Da viale della Liberazione è già arrivato per lui il via libera. L’Inter sta già valutando altri profili al suo posto.
Primi movimenti anche sulle panchine dei giovani nerazzurri: l’allenatore dell’Under 15, Juan Solivellas, ha già comunicato al club che a partire dal prossimo anno non proseguirà in nerazzurro. Non sarà l’unica novità, attesi cambi anche su altre panchine delle giovanili.
