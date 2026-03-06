Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini è tornato a parlare dei fischi a Bastoni dopo quanto accaduto in Inter-Juventus

Matteo Pifferi Redattore 6 marzo - 10:34

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini è tornato a parlare dei fischi a Bastoni dopo quanto accaduto in Inter-Juventus: "Vero, non trasformiamo Bastoni nell'unico mostro del calcio italiano, l'unico che viene fischiato dalle tifoserie avversarie. È difficile da digerire e raccontare, c'è qualcosa che sfugge al contesto generale: Bastoni sta diventando un mostro ma non è l'unico problema del calcio italiano. La premessa che ci vuole è che i fischi e gli applausi non sono insulti ma sono la sottolineatura di qualsiasi esibizione o partita, succede anche a teatro, dappertutto. La gogna mediatica non è quella ma sugli insulti e su quelli nessuno può giustificare quello che sta subendo Bastoni e stanno subendo anche altri sui social.

Cerchiamo di essere coerenti, di non usare due pesi e due misure: Bastoni non è il primo caso, uno dei tanti perché in un derby è stato fischiato anche Ronaldo il Fenomeno, recentemente anche Lukaku con 50mila fischietti a San Siro. E tutti quelli che prima 'c'è il diritto di fischiare, ci mancherebbe altro' ora dicono che Bastoni non va fischiato. O si lascia la libertà condizionata di protestare e fischiare senza arrivare all'offesa, ai cori come quelli contro Ambrosini, Materazzi, anche i figli di... cantati dai tifosi, quanto poteva ferire un coro che veniva considerato normale e sdoganato. I fischi no ma i cori sì? Facciamo ordine, altrimenti non si arriverà mai ad una soluzione positiva. Ho sentito dire che abbiamo vinto un Mondiale grazie alla simulazione di Materazzi... No, studiate cari ragazzi: era trash talking, la testata poi era vera e Materazzi non ha simulato, era sicuramente da condannare per quello che ha detto Materazzi a Zidane.

Dicono anche 'Maradona ha vinto un Mondiale per il fallo di mano', no, no. Maradona diventò un eroe in quel Mondiale per il gol in cui scartò tutti, per la partita col Belgio, per l'apporto in finale, era il numero 1 ma per il gol di mano all'Inghilterra subì una gogna mediatica anche in Italia per tutti i tifosi non del Napoli. Venne fischiato anche a Roma a Italia '90, non perché aveva eliminato l'Italia ma per Maradona. Mi dispiace che questo l'ha detto anche Chivu, faceva meglio a documentarsi un po' con più attenzione senza seguire tanto populismo.

Due pesi e due misure non vanno bene, le ricostruzioni storiche devono essere precise. Fagioli è stato messo alla gogna, Tonali no. Andava bene eh? I titoli solo su Fagioli? Adesso Fagioli paga anche con la Nazionale, Bastoni invece ci va, Fagioli neanche convocato per le cene di Gattuso. Per le scommesse? Ha pagato quello che doveva pagare, ora non deve essere più convocato? Perfino Marotta quando parla col logo della Lega dietro, suscitando una certa ironia visto che si parla di Marotta League, dice 'l'episodio di Cuadrado con Perisic'. E perché non ricordi Pjanic con Rafinha? Perché lì Marotta era alla Juve e l'arbitro era Orsato che diventerà il numero 1 degli arbitri ed è bene non ricordarlo allora.

Cerchiamo di essere coerenti. Cuadrado veniva fischiato dopo le simulazioni in tutti gli stadi, tanto quanto Bastoni. Poi Cuadrado è stato comprato dall'Inter eh. Cuadrado, controllate pure, pagò questa cosa visto che per due anni gli arbitri non gli fischiavano più nessun fallo. Chi ne esce peggio di Cuadrado-Perisic è Calvarese così come La Penna, l'unico che veramente paga, ha interrotto la sua carriera, non verrà più chiamato, non arbitrerà più big-match. Lì c'è stato un cortocircuito totale, La Penna butta fuori Kalulu e doveva dare il secondo giallo a Bastoni. Chivu ha detto che le mani Kalulu doveva tenerle a casa, il buon Cristian Chivu ci rifletterà perché aveva detto anche quella su Maradona. La verità storica è stata distorta, la Mano de Dios era per rivendicare la Guerra, non è il film di Sorrentino, non è la celebrazione, Maradona fuori dall'Argentina e fuori da Napoli è stato sempre fischiato, addirittura quando è morto in Argentina hanno scritto 'morto un truffatore'.