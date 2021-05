Sky – Inter, saranno valutate offerte per i big. Ma la squadra non sarà smantellata

Dal canale satellitare arrivano alcune riflessioni sul momento societario del club nerazzurro dopo la vittoria dello scudetto

Antonio Conte ha detto di non pensare al futuro, di volersi godere la festa per lo scudetto, un titolo che si è meritato sul campo come tutta l'Inter. A Skysport però si sono chiesti se tutto quanto sta accadendo in società, con Zhang arrivato alla Pinetina per chiedere al gruppo squadra di rinunciare a due mensilità, non possa rovinargli la festa. A questa domanda ha risposto Andrea Paventi, inviato ad Appiano del canale sportivo.