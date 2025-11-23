In una lunga intervista concessa a Diretta.it, Lucas Biglia ha toccato diversi argomenti. L'ex giocatore, che oggi fa parte dello staff tecnico dell’Anderlecht, ha raccontato anche un retroscena su Zlatan Ibrahimovic . "Poco dopo il suo arrivo scoppiò la pandemia di Covid, e si iniziò a dire nel club che i salari dovevano essere ridotti. La sua reazione fu netta: "Io ho giocato nel Milan di Berlusconi, e non intendo rinunciare neanche a un euro. Per me potete anche fallire".

Oggi è dirigente, anche se non più così centrale come l'anno scorso.

"Credo che abbia capito che deve imparare a delegare e non poter fare tutto lui. Ora al suo fianco ha uno come Tare e dunque ha giustamente lasciato un po' di spazio. In campo era straordinario, aveva una mentalità unica".