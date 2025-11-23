In una lunga intervista concessa a Diretta.it, Lucas Biglia ha toccato diversi argomenti. L'ex giocatore, che oggi fa parte dello staff tecnico dell’Anderlecht, ha raccontato anche un retroscena su Zlatan Ibrahimovic. "Poco dopo il suo arrivo scoppiò la pandemia di Covid, e si iniziò a dire nel club che i salari dovevano essere ridotti. La sua reazione fu netta: "Io ho giocato nel Milan di Berlusconi, e non intendo rinunciare neanche a un euro. Per me potete anche fallire".
Oggi è dirigente, anche se non più così centrale come l'anno scorso.—
"Credo che abbia capito che deve imparare a delegare e non poter fare tutto lui. Ora al suo fianco ha uno come Tare e dunque ha giustamente lasciato un po' di spazio. In campo era straordinario, aveva una mentalità unica".
(Diretta.it)
