Florentino Perez non ha perso l'occasione per tornare a parlare del "caso Negreira" e lanciare diverse frecciate al Barcellona. "Il livello dell'arbitraggio spagnolo è inaccettabile. È una vergogna che la FIFA non abbia scelto un solo arbitro spagnolo per il recente Mondiale per Club. Naturalmente, è inaccettabile che il Barcellona abbia pagato il vicepresidente degli arbitri più di 8 milioni di euro per almeno 17 anni. Qualunque sia il motivo. Il vicepresidente degli arbitri, che ha ricoperto incarichi importanti. Un periodo che, guarda caso, coincide con i migliori risultati del Barcellona nel nostro Paese".
Perez: “Il Barça ha pagato il vicepresidente degli arbitri più di 8 mln. Guarda caso…”
Florentino Perez non ha perso l'occasione per tornare a parlare del "caso Negreira" e lanciare diverse frecciate al Barcellona
"Il Real Madrid è l'unico club ad essere comparso in tribunale. Quattro presidenti hanno fatto pagamenti multimilionari al vicepresidente degli arbitri per 17 anni. Fran Soto (presidente dell'associazione arbitri, ndr) ha chiesto di andare avanti. E chiede di 'dimenticare il caso Negreira'. Chi lo dimenticherà? La realtà è che la maggior parte degli arbitri coinvolti nel caso Negreira sono ancora lì. È una situazione che impedisce loro di agire in modo neutrale".
