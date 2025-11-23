Florentino Perez non ha perso l'occasione per tornare a parlare del "caso Negreira" e lanciare diverse frecciate al Barcellona. "Il livello dell'arbitraggio spagnolo è inaccettabile. È una vergogna che la FIFA non abbia scelto un solo arbitro spagnolo per il recente Mondiale per Club. Naturalmente, è inaccettabile che il Barcellona abbia pagato il vicepresidente degli arbitri più di 8 milioni di euro per almeno 17 anni. Qualunque sia il motivo. Il vicepresidente degli arbitri, che ha ricoperto incarichi importanti. Un periodo che, guarda caso, coincide con i migliori risultati del Barcellona nel nostro Paese".