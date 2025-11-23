Callegari: “Inter-Milan? Chivu sta facendo meglio di Allegri. Il risultato…”

Massimo Callegari, ospite di Sport Mediaset, si è proiettato su Inter-Milan di stasera. Il noto telecronista si è soffermato in particolare sui due allenatori, Cristian Chivu e Massimiliano Allegri, prima di sbilanciarsi su un pronostico relativo alla gara in programma al Meazza.

Qui le sue considerazioni: "Chi ha fatto meglio tra Chivu e Allegri? Chivu ha meno esperienza, aveva tante pressioni e ha potuto incidere meno sul mercato. 1-1 Lautaro, Rabiot".