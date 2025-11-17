FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Zazzaroni: “Esposito vada all’estero” Cruciani e Sabatini insorgono: “La cazzata del…”

ultimora

Zazzaroni: “Esposito vada all’estero” Cruciani e Sabatini insorgono: “La cazzata del…”

Zazzaroni: “Esposito vada all’estero” Cruciani e Sabatini insorgono: “La cazzata del…” - immagine 1
Ivan Zazzaroni, intervenuto al Podcast Numer1, ha consigliato a Pio Esposito di andare in Premier League: la replica di Sabatini e Cruciani
Matteo Pifferi Redattore 

Al Podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati sul pronostico del derby.

Parte Zazzaroni: "Questa è tosta, finisce 3-3 e segna Pulisic da una parte e Lautaro dall'altra. Ce l'ho anche al fantacalcio Pulisic".

Risponde Cruciani: "Finisce 2-1 per l'Inter, gol di Lautaro facile.

Anche Sabatini vede i nerazzurri vincenti: "Anche per me 2-1 Inter con gol di Pio Esposito, lo gioco tutte le volte da qui fino alla fine, prima o poi segna"

Zazzaroni: “Esposito vada all’estero” Cruciani e Sabatini insorgono: “La cazzata del…”- immagine 2
Foto figc.it

Zazzaroni, a sorpresa, risponde così: "Gli auguro di andare all'estero".

Replica Cruciani: "Perché Pio Esposito deve andare all'estero?".

Zazzaroni risponde: "Perché se va all'estero diventa un grande giocatore. In Italia lo facciamo diventare un fenomeno subito con pressioni altissime, in Premier diventerebbe forte"

Zazzaroni: “Esposito vada all’estero” Cruciani e Sabatini insorgono: “La cazzata del…”- immagine 3

Cruciani non ci sta: "Questa è la cazzata finale del Marchese del Grillo".

Sabatini sottolinea i progressi di Pio: "Ma sta crescendo anche all'Inter".

Zazzaroni chiosa così: "Gioca quando può, quando Lautaro deve riposare o quando Thuram è rotto"

Leggi anche
Sabatini: “Conte, comunicazione flop”. Zazzaroni: “Letto tante cazzate. E mi...
Nazionali, Sucic in panchina in Montenegro-Croazia. Modric subentrato nella ripresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA