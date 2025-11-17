Al Podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati sul pronostico del derby.
Zazzaroni: “Esposito vada all’estero” Cruciani e Sabatini insorgono: “La cazzata del…”
Parte Zazzaroni: "Questa è tosta, finisce 3-3 e segna Pulisic da una parte e Lautaro dall'altra. Ce l'ho anche al fantacalcio Pulisic".
Risponde Cruciani: "Finisce 2-1 per l'Inter, gol di Lautaro facile.
Anche Sabatini vede i nerazzurri vincenti: "Anche per me 2-1 Inter con gol di Pio Esposito, lo gioco tutte le volte da qui fino alla fine, prima o poi segna"
Zazzaroni, a sorpresa, risponde così: "Gli auguro di andare all'estero".
Replica Cruciani: "Perché Pio Esposito deve andare all'estero?".
Zazzaroni risponde: "Perché se va all'estero diventa un grande giocatore. In Italia lo facciamo diventare un fenomeno subito con pressioni altissime, in Premier diventerebbe forte"
Cruciani non ci sta: "Questa è la cazzata finale del Marchese del Grillo".
Sabatini sottolinea i progressi di Pio: "Ma sta crescendo anche all'Inter".
Zazzaroni chiosa così: "Gioca quando può, quando Lautaro deve riposare o quando Thuram è rotto"
