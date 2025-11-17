Ivan Zazzaroni, intervenuto al Podcast Numer1, ha consigliato a Pio Esposito di andare in Premier League: la replica di Sabatini e Cruciani

Al Podcast Numer1, Ivan Zazzaroni , Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati sul pronostico del derby.

Parte Zazzaroni: "Questa è tosta, finisce 3-3 e segna Pulisic da una parte e Lautaro dall'altra. Ce l'ho anche al fantacalcio Pulisic".