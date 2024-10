Il bilancio chiuso al 30 giugno 2024 si caratterizza per una ulteriore forte riduzione delle perdite rispetto all’anno fiscale 2022/23, che passano da 85 a 36 milioni di euro, con un decremento pari a circa 50 milioni di euro. Il fatturato complessivo per la stagione si attesta a 473 milioni di euro, record storico per il Club, evidenziando un aumento dei ricavi di circa 48 milioni di euro. L’incremento è legato ai risultati dell’area sportiva che hanno portato ad un aumento del fatturato commerciale.

La differenza tra fatturato e costi, evidenzia Calcio e Finanza, è stata così positiva per 8,9 milioni di euro (rispetto al -40 milioni di euro del 2022/23), primo risultato opertativo in utile dal 2018. Il risultato ante imposte è stato negativo per 26,5 milioni di euro circa (con un impatto da 40,3 milioni di oneri finanziari rispetto ai 39,7 milioni del 2022/23), rispetto al -77,2 milioni del 2022/23, mentre il risultato netto è stato negativo per 35,7 milioni di euro contro il rosso di 85,3 milioni del 2022/23.