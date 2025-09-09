FC Inter 1908
Bilbao, Yeray Alvarez positivo ad un controllo antidoping: maxi squalifica dell’UEFA

Il calciatore è risultato positivo ad un controllo antidoping dello scorso 1 maggio, dopo una partita di Europa League
Matteo Pifferi Redattore 

La Uefa ha squalificato il giocatore dell'Athletic Bilbao, Yeray Alvarez, fino al 2 aprile 2026. Il calciatore è risultato positivo ad un controllo antidoping dello scorso 1 maggio, dopo una partita di Europa League.

Le analisi hanno rivelato la presenza di canrenone, sostanza vietata dentro e fuori gara: si tratta di diuretici e agenti mascheranti presenti nell'elenco dei divieti. Il 2 giugno 2025, il giocatore ha accettato una sospensione temporanea volontaria con effetto a partire da quella data.

Nella sua riunione del 19 agosto 2025, l'organo disciplinare competente della Uefa ha deciso di sospendere il giocatore per 10 mesi dalla data della sospensione provvisoria (ossia il 2 giugno 2025) e fino al 2 aprile 2026, per aver commesso una violazione non intenzionale delle norme antidoping.

