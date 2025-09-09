La Uefa ha squalificato il giocatore dell'Athletic Bilbao , Yeray Alvarez, fino al 2 aprile 2026. Il calciatore è risultato positivo ad un controllo antidoping dello scorso 1 maggio, dopo una partita di Europa League.

Le analisi hanno rivelato la presenza di canrenone, sostanza vietata dentro e fuori gara: si tratta di diuretici e agenti mascheranti presenti nell'elenco dei divieti. Il 2 giugno 2025, il giocatore ha accettato una sospensione temporanea volontaria con effetto a partire da quella data.