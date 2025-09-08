Marcolin: “Lotta scudetto? Napoli e Inter su tutte. Juve e Milan…”

«Lotta scudetto? Napoli e Inter su tutte, attenzione alla Roma di Gasperini, curioso di vedere la Juve che ritrovato la vena di Vlahovic, il Milan è forte ma ha nella difesa il tallone d’Achille». Così Dario Marcolin, ex giocatore e opinionista per DAZN da diverse stagioni, ha parlato del campionato italiano e delle favorite per il titolo finale.
Il parere dell'ex calciatore sulla lotta per il campionato nella stagione che è appena iniziata
Nell’intervista a Vikinos, durante Febbre a 90, l’ex calciatore ha aggiunto anche: «Il gol di Anguissa al Cagliari è un segnale positivo, nelle prime due giornate ci sono state certo delle sorprese come la Roma, c’è la Juve che ha fatto bene e poi c’è l’Inter, il Milan ha ritrovato gli attaccanti, ora dopo la sosta sembra ripartire il campionato vero».
(Fonte: pianetazzurro.it)
