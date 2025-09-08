FC Inter 1908
Gattuso: “C’era da morire! Presi gol assurdi, siamo dei pazzi e i ragazzi sanno che…”

L’Italia vince 5-4 contro Israele al termine di una partita incredibile: queste le parole di Rino Gattuso alla Rai dopo il match
L’Italia vince 5-4 contro Israele al termine di una partita incredibile. Queste le parole di Rino Gattuso alla Rai dopo il match:

Da morire oggi, ci hanno sorpresi un po’, venivano uomo su uomo. La gamba non era brillantissima, con le seconde partite è sempre così. In questo dobbiamo migliorare, siamo dei pazzi, abbiamo preso gol assurdi.

Concediamo gol troppo facilmente, siamo fragili, i ragazzi lo sanno ma è un problema mio questo e non loro. Dobbiamo migliorare giocando di reparto. Abbiamo avuto sempre la forza di reagire, poi è innegabile che non si possono concedere gol così facili. Devo migliorare col mio staff, non critico i giocatori io”.

