Intervistato da Oggisportnotizie.it, Graziano Bini ha toccato diversi argomenti a tema Inter. Il primo riguarda Pio Esposito. "Mi piace, ha qualità e coraggio. Però bisogna smetterla di esagerare: se fa due gol diventa ‘il nuovo Vieri’, se non segna due partite sembra sparito. Così non si cresce. Ai miei tempi avevi margine per sbagliare. Ora tutto è immediato".

Sulle difficoltà della squadra nerazzurra nei big match, ha aggiunto: "Con l’Atletico è mancata comunicazione, col Napoli hanno perso pur avendo giocato meglio dei partenopei, succede. Le squadre forti hanno sempre alti e bassi. Lo dico da tempo: manca un difensore veloce, uno che abbia il passo per correggere quando gli avversari ripartono. Alcuni acquisti hanno fatto bene, altri meno. Chi fa mercato può sbagliare, l’importante è sbagliare poco. Marotta? Spero rimanga, è una figura importante.”