A pochi minuti dal fischio d'inizio di Verona-Inter , dagli studi di Sky Sport Alessandro Biolchi ha commentato le scelte di Cristian Chivu . "Avendo il Verona giocatori veloci, Bisseck è ritenuta una scelta adeguata. Chivu le rotazioni non le fa, anche quella di Bisseck non è una rotazione per fare riposare Acerbi, ma è una scelta".

"Chivu rotazioni in difesa non ne fa, mentre le fa in altre reparti e può essere considerato un azzardo cambiare tutti e due gli esterni, ma magari lì si sente più garantito. Frattesi? L'impressione è che Chivu lo metta solo quando ha bisogno di incursioni, come fosse quasi una seconda punta. Una delle poche cose che saggiamente ha cambiato Chivu, è la posizione di Calhanoglu che adesso gioca più vicino all'aria di rigore e ha più opportunità di tirare".