Biolchi: "Chivu non fa rotazioni in difesa. Calhanoglu? Una delle cose che ha cambiato…"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Verona-Inter, il giornalista ha commentato le scelte di Cristian Chivu
Gianni Pampinella
A pochi minuti dal fischio d'inizio di Verona-Inter, dagli studi di Sky Sport Alessandro Biolchi ha commentato le scelte di Cristian Chivu. "Avendo il Verona giocatori veloci, Bisseck è ritenuta una scelta adeguata. Chivu le rotazioni non le fa, anche quella di Bisseck non è una rotazione per fare riposare Acerbi, ma è una scelta".

"Chivu rotazioni in difesa non ne fa, mentre le fa in altre reparti e può essere considerato un azzardo cambiare tutti e due gli esterni, ma magari lì si sente più garantito. Frattesi? L'impressione è che Chivu lo metta solo quando ha bisogno di incursioni, come fosse quasi una seconda punta. Una delle poche cose che saggiamente ha cambiato Chivu, è la posizione di Calhanoglu che adesso gioca più vicino all'aria di rigore e ha più opportunità di tirare".

