Maurizio Compagnoni, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell'attacco dell'Inter a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Verona: "Lautaro segna di meno senza Thuram? Credo che sia una coincidenza. Ha ragione Chivu quando dice che ha quattro attaccanti con caratteristiche che consentono qualsiasi tipo di coppia.
Compagnoni: “Non c’è assolutamente un problema Lautaro. Può giocare con chiunque”
L'attaccante argentino guiderà i nerazzurri nel lunch match di oggi contro il Verona: al suo fianco ci sarà Bonny
Lautaro va a nozze con Thuram, ma per caratteristiche si trova benissimo con Bonny che fa la seconda punta, ma anche con Esposito che fa la prima. Non dimentichiamo che Lautaro ha fatto una grandissima stagione al fianco di Lukaku, che ha caratteristiche simili a Esposito. Credo che Lautaro abbia bisogno di un po' di riposo, immagino che riposerà contro il Kairat, d0ve potrebbe giocare la coppia Esposito-Bonny.
Anche un anno fa di questi tempi parlavamo di un problema Lautaro, quando in realtà era semplicemente stanco, aveva fatto la Coppa America. Non c'è assolutamente un problema Lautaro".
