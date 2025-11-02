Al termine di Verona-Inter dagli studi di Sky Sport, Alessandro Biolchi ha commentato la sofferta vittoria della squadra di Chivu: "Inter troppo brutta per essere vera. L'unica cosa positiva di oggi è il risultato. Nel secondo tempo è stata peggiore rispetto al primo tempo dove non mi aveva convinto".

"Quando il Verona ha aumentato il ritmo, l'Inter è rimasta a quei giri lì. Al 54esimo ha tolto i due esterni, ha rimesso Barella, Dumfries, lo stesso Chivu si è reso conto che così non andava da nessuna parte. Il Verona è molto più forte del Kairat".