I due giornalisti hanno parlato del dibattito nato tra i due ex capitani di Juve e Inter e hanno fatto un confronto tra Inter e Napoli

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 12:46)

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa su Radio Dee Jay sono tornati sullo scambio Bergomi-Del Piero. L'ex capitano nerazzurro che parla di un'Inter che non è la più forte ma che è stata la più brava quando ha vinto, una posizione mantenuta anche all'epoca dello scudetto vinto da Inzaghi. L'ex bianconero invece ha detto di non essere d'accordo, reputa che l'Inter sia la squadra più forte e che non è stata la più brava quando ha vinto il Napoli nonostante fosse la più forte.

«Io sono d'accordo con Del Piero, l'Inter è la più forte e il Napoli, vedi forse anche i tanti impegni dell'Inter se vuoi, è stato più bravo ma potenzialmente e sul piano della qualità l'Inter è più forte», ha detto a questo proposito il direttore del Corriere dello Sport.

«Io sono a metà tra Bergomi e Del Piero, non prendo posizione anche perché conduco», ha risposto invece il giornalista di Skysport.

I due giornalisti poi si sono confrontati anche sul dualismo Napoli-Inter: «Adesso il Napoli senza de Bruyne perde tantissimo, non è certo un vantaggio perderlo. Non dimentico che il Napoli era primo comunque con lui in campo. Per me l'irrinunciabile però nel Napoli è Anguissa o Lobotka», ha detto Zazzaroni.

«170 assist in carriera, tutti i calci piazzati battuti, sarebbe cresciuto fisicamente e avrebbe trovato anche la combinazione giusta con McTominay. Tra l'Inter e il Napoli in questo momento io prendo il centrocampo del Napoli», ha sottolineato Caressa.

«Ma nel centrocampo dell'Inter devi mettere anche Dumfries e Dimarco», la replica di Zazzaroni.

«Spinazzola e Di Lorenzo però stanno facendo una cosa strepitosa. La migliore difesa per me invece è quella della Roma», ha aggiunto ancora il telecronista di Sky.

«Poi davanti hai Bonny, Lautaro Thuaram ed Esposito. Quando rientrerà Lukaku faremo Molto meno dello scorso anno perché c'era distanza grande l'anno scorso, ma la distanza si è accorciata e per me l'Inter è la più completa», ha concluso in merito il direttore del CorSport.

(Fonte: Radio Dee Jay)