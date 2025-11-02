Prestazione opaca oggi di Ange-Yoan Bonnycontro il Verona: l'attaccante francese non si è mai reso pericoloso e non è mai riuscito ad accendersi al Bentegodi.
ultimora
Bonny, Gazzetta severa: “Non uno ma cinque passi indietro. E a tratti sembra quasi…”
Anche per La Gazzetta dello Sport la prova dell'ex Parma è insufficiente: 5 il voto della Rosea a Bonny. Ecco la spiegazione severa del quotidiano.
"Non uno, ma cinque passi indietro. Tocca la miseria di 18 palloni, non si connette quasi mai con Lautaro. A tratti sembra svogliato, quasi disinteressato. Saranno dolori di crescita".
