Il commento del giornalista di Skysport su quanto si è visto all'Olimpico e sui numeri che ha fatto registrare finora la squadra guidata da Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 22:32)

Dopo i 4 gol incassati contro la Juventus, l'Inter ha incassato solo due gol nel periodo successivo. «Qualche sbavatura dietro si vede ancora - ha sottolineato Alessandro Biolchi a Skysport - vero che non si vergognano di buttare palla in tribuna, vero che stanno schiacciati a protezione della porta quando non hanno le energie. Ma a Roma ha aiutato anche la sorte perché la Roma ha avuto 4-5 occasioni in sequenza e l'anno scorso una sarebbe andata dentro e si sarebbe detto: 'Ecco la solita Inter di Inzaghi che cala nel secondo tempo, prende gol e non vince le partite. A volte serve anche la sorte. Quindi l'Inter è ancora un work in progress anche se ci sono tanti meriti di Chivu".

«Un altro pezzo che Chivu deve ancora fare è rivitalizzare anche Frattesi e Zielinski che già sembravano messi da parte l'anno scorso in questo primo scorcio e che sembravano già fuori dal progetto l'anno scorso. Ha fatto già tanto ma qualcosina l'allenatore ancora dovrà fare», ha sottolineato il giornalista del canale.

«La partita di Champions ha delle incognite. C'è il rischio di sottostimare un avversario importante che ha vinto lo scorso campionato battendo il PSV e anche se ha perso con il Bruges è ancora avanti in campionato, l'altra incognita è che ha perduto l'artefice della vittoria. Il nuovo allenatore è ancora un po' sconosciuto. L'Inter qualche incognita da sistemare ce l'avrà», ha concluso.

(Fonte: SS24)