Il canale satellitare ha fatto l'analisi dei numeri della squadra nerazzurra con Inzaghi e ora con Chivu e ha parlato anche delle seconde linee e del loro impiego

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 21:32)

Dopo sette giornate di campionato i dati dopo sette giornate di campionato parlano di un rendimento in rialzo dell'Inter. A Skysport hanno confrontato i numeri delle due formazioni nello stesso periodo di riferimento.

Inzaghi un anno fa, dopo sette partite era a 14 punti, 15 i punti di Chivu. I gol fatti all'inizio della passata stagione erano 16, 18 sono quelli di questa prima parte di campionato. Erano 9 le reti subite dalla formazione guidata dal tecnico italiano, 8 le reti incassate dalla retroguardia nerazzurra in questo avvio. C'erano anche due punti di differenza nella scorsa stagione rispetto alla prima in classifica. Chivu è a meno uno dal Milan appaiato in classifica al secondo posto con Roma e Napoli, prossima rivale in Serie A.

Un leggero miglioramento dovuto sicuramente a quanto l'allenatore sta facendo con il gruppo, a partire dal lavoro sulla mentalità - sottolineato pure da Barella dopo la gara dell'Olimpico - gli accorgimenti tattici, l'aggressione più alta, la linea difensiva più alta, hanno sottolineato su Skysport.

Le seconde linee — Il canale satellitare ha anche posto l'accento sulle seconde linee e come Chivu le impiega e risulta, dai minuti giocati, che Chivu ha rilanciato de Vrij, ma non ha ancora fatto altrettanto con Frattesi e Zielinski. Sta giocando meno anche Bisseck complice l'impatto che Akanji ha avuto dal suo arrivo.

Carlos Augusto: 2024-2025: 276 minuti giocati; 2025-2026: 277 minuti;

De Vrij: 2024-2025: 87 minuti giocati; 2025-2026: 270

Frattesi: 2024-2025: 380 minuti giocati; 2025-2026: 190;

Bisseck: 2024-2025: 316 minuti giocati; 2025-2026: 157;

Zielinski: 2024-2025: 224 minuti giocati; 2025-2026: 129.

(Fonte: SS24)