Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così a TMW Radio della situazione Conte-Napoli:
ultimora
Bucchioni: “Conte-Napoli? I giocatori non lo seguono più. E parlerei anche di…”
"E' un vicenda molto complessa. Sia i nuovi che i vecchi non lo seguono. Dopo lo Scudetto, i vecchi fanno fatica a seguirlo ancora. Sono aperto a qualsiasi soluzione per il suo futuro.
Conte vince se il gruppo gli va dietro. Devi intervenire sul gruppo ora. Altri infortuni? Poi facevo una riflessione: si stanno facendo male in squadre dove i tecnici chiedono molto a livello fisico. E' un tema questo...".
Comolli-Juventus—
"Sono molto scettico sulle capacità di Comolli. Sappiamo cosa comporta arrivare da un mondo diverso come quello del campionato francese. Che esperienza puoi portare alla Juve?
La gestione Tudor è stata rivedibile, il mercato non ha funzionato per ora, poi c'è il caso Vlahovic, non puoi spostarlo a fine anno, devi risolverlo ora. Spalletti è geniale? Sì, la sua storia lo racconta, ma è geniale solo se ti porta in Champions?".
© RIPRODUZIONE RISERVATA