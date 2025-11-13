Bucchioni: “Conte-Napoli? I giocatori non lo seguono più. E parlerei anche di…”

"Dopo lo Scudetto, i vecchi fanno fatica a seguirlo ancora", ha detto Bucchioni sulla complicata situazione Conte-Napoli

Matteo Pifferi Redattore 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 00:02)

Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così a TMW Radio della situazione Conte-Napoli:

"E' un vicenda molto complessa. Sia i nuovi che i vecchi non lo seguono. Dopo lo Scudetto, i vecchi fanno fatica a seguirlo ancora. Sono aperto a qualsiasi soluzione per il suo futuro.

Conte vince se il gruppo gli va dietro. Devi intervenire sul gruppo ora. Altri infortuni? Poi facevo una riflessione: si stanno facendo male in squadre dove i tecnici chiedono molto a livello fisico. E' un tema questo...".

Comolli-Juventus — "Sono molto scettico sulle capacità di Comolli. Sappiamo cosa comporta arrivare da un mondo diverso come quello del campionato francese. Che esperienza puoi portare alla Juve?

La gestione Tudor è stata rivedibile, il mercato non ha funzionato per ora, poi c'è il caso Vlahovic, non puoi spostarlo a fine anno, devi risolverlo ora. Spalletti è geniale? Sì, la sua storia lo racconta, ma è geniale solo se ti porta in Champions?".