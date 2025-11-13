Rampulla: “Scettico sulla gestione Comolli-Juve. Spalletti? L’allenatore conta poco se…”

"Sono scettico su questa gestione, che mi sembra campata in aria. Troppi se, serve fare un programma", dice Rampulla

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha parlato proprio dei bianconeri a TMW Radio partendo dalle parole di Comolli :

"Gestire una squadra vincente è diverso. Sono scettico su questa gestione, che mi sembra campata in aria. Troppi se, serve fare un programma. Hai scelto un allenatore la cui storia parla per lui, vai avanti con lui.