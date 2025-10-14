Pierpaolo Bisoli, noto allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW di alcuni temi d'attualità, partendo da una battuta sull'Italia impegnata questa sera. Queste le sue parole: "Andremo ai mondiali? Sì. Perché l'alchimia e l'entusiasmo giusto a volte sono più importanti dei moduli e della tattica. E questa Italia mi piace".
Bisoli: "Italia? Ecco perché andremo ai mondiali. Scudetto? Inter e Milan…"
Chi è l'anti Napoli?
"Il Milan di Allegri e l'Inter di Chivu mi sembrano delle concorrenti accreditate. Allegri è un vincente e può dare filo da torcere".
E la Roma di Gasperini?
"Ha bisogno di un rodaggio, ma darà fastidio a tutti. Il modo di giocare di Gasperini crea difficoltà a tante squadre, anche se adesso in tanti hanno capito come gioca, se trova gli interpreti giusti può dare noia".
