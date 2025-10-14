Sono due i calciatori dell'Inter schierati dal 1' dal ct Gattuso per la gara di questa sera con Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.
L'allenatore azzurro ha infatti scelto Nicolò Barella a centrocampo e Federico Dimarco sulla sinistra. Panchina iniziale per Francesco Pio Esposito.
LA FORMAZIONE UFFICIALE: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.
