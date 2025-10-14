FC Inter 1908
Italia-Israele, la formazione ufficiale degli Azzurri: due giocatori dell'Inter dal 1′

Italia-Israele, la formazione ufficiale degli Azzurri: due giocatori dell’Inter dal 1′ - immagine 1
Sono due i calciatori dell'Inter schierati dal 1' dal ct Gattuso per la gara di questa sera con Israele: ecco la formazione
Marco Astori
Marco Astori 

Sono due i calciatori dell'Inter schierati dal 1' dal ct Gattuso per la gara di questa sera con Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Italia-Israele, la formazione ufficiale degli Azzurri: due giocatori dell’Inter dal 1′- immagine 2
Getty Images

L'allenatore azzurro ha infatti scelto Nicolò Barella a centrocampo e Federico Dimarco sulla sinistra. Panchina iniziale per Francesco Pio Esposito.

LA FORMAZIONE UFFICIALE: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.

