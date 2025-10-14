Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della Serie A e della Nazionale: "Credo che in questo momento l’Italia abbia una batteria di attaccanti davvero importante. Era da tempo che non si vedevano così tanti giocatori offensivi di qualità, e questo ci fa ben sperare per il futuro e, naturalmente, per la qualificazione ai Mondiali. La gara contro Israele? È vero, purtroppo le cose accadute sono state molto gravi. Da uomo di sport uno cerca di non pensarci, ma sono situazioni che toccano l'animo di tutti noi. Mi auguro che si giochi una partita di calcio e non una partita politica. Non è facile mettere alle spalle ciò che è successo, ma il campo può aiutare a ritrovare un po' di serenità, e magari anche questa gara potrà servire a questo".