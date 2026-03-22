A fine primo tempo tra Inter e Fiorentina nerazzurri in vantaggio grazie al gol di Pio Esposito. Queste le parole ai microfoni di Dazn di Bisseck:
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fcinter1908 ultimora Bisseck: “Contenti per l’1-0, dobbiamo rimanere concentrati e vincere questa partita”
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Bisseck: “Contenti per l’1-0, dobbiamo rimanere concentrati e vincere questa partita”
A fine primo tempo tra Inter e Fiorentina nerazzurri in vantaggio grazie al gol di Pio Esposito. Queste le parole ai microfoni di Dazn
"1-0 e siamo contenti, dobbiamo stare più concentrati. Siamo molto forti e dobbiamo vincere questa partita".
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