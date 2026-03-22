Durante Fuori classe di Dazn, l'ex difensore dell'Inter Ivan Cordoba ha parlato del futuro del clun nerazzurro nella prossima stagione
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fcinter1908 ultimora Cordoba: “Inter, vedo 3-4 cose grosse in estate. Qualcuno importante andrà via, Chivu è…”
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Cordoba: “Inter, vedo 3-4 cose grosse in estate. Qualcuno importante andrà via, Chivu è…”
Durante Fuori classe di Dazn, l'ex difensore dell'Inter Ivan Cordoba ha parlato del futuro del clun nerazzurro nella prossima stagione
Finale un colpo che ti fa tremare e ti fa sentire disorientato. Ma l'Inter durante tutto l'anno ha dimostrato di poter reggere. Ricordiamoci che in tanti non credevano a questo progetto con Chivu, hanno dimostrato di essere molto forti. Tutti prendono la prima in classifica per fare un confronto.
Le grandi squadre devono tenere una base forte. L'Inter deve essere molto intelligente, tenendo la base forte che l'ha portata a vincere di nuovo. Ci saranno 3-4 cambiamenti importanti, qualcuno importante dovrà uscire. Ma Chivu è molto attento a dare opportunità ai giovani, bisogna crederci su alcuni giovani che portano freschezza. Magari prendi uno forte forte e poi 2 giovani belli freschi"
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