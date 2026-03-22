Durante Fuori classe di Dazn, l'ex difensore dell'Inter Ivan Cordoba ha parlato del futuro del clun nerazzurro nella prossima stagione

Durante Fuori classe di Dazn, l'ex difensore dell'Inter Ivan Cordoba ha parlato del futuro del clun nerazzurro nella prossima stagione

Finale un colpo che ti fa tremare e ti fa sentire disorientato. Ma l'Inter durante tutto l'anno ha dimostrato di poter reggere. Ricordiamoci che in tanti non credevano a questo progetto con Chivu, hanno dimostrato di essere molto forti. Tutti prendono la prima in classifica per fare un confronto.