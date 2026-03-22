Nei minuti iniziali di Fiorentina-Inter c'è un altro episodio che farà molto discutere che è però passato in sordina: DAZN non ha infatti mostrato alcun replay dell'azione.
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fcinter1908 ultimora Fiorentina-Inter, quanti dubbi sulla mano di Pongracic! Nessun replay e Colombo…
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Fiorentina-Inter, quanti dubbi sulla mano di Pongracic! Nessun replay e Colombo…
Nei minuti iniziali di Fiorentina-Inter c'è un altro episodio che farà molto discutere che è però passato in sordina
Dopo un cross da destra, infatti, il difensore viola Marin Pongracic impatta nettamente il pallone col braccio sinistro: braccio che sembra anche abbastanza largo e non attaccato al corpo.
Nonostante le proteste dei calciatori nerazzurri, però, l'arbitro Colombo ha lasciato subito correre: capiremo nelle prossime ore se in sala VAR sia stato verificato o meno.
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