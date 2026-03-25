L'aggiornamento del valore di mercato in Serie A porta buone notizie per Yann Bisseck . Il difensore dell'Inter ha visto il suo valore di mercato salire da 35 a 40 milioni di euro dopo un inizio di stagione difficile. Nonostante solo due difensori tedeschi abbiano un valore di mercato superiore a quello del nerazzurro, non è stato convocato per le partite della nazionale a marzo. Ciononostante, Bisseck si dichiara soddisfatto della sua situazione attuale.

"L'inizio di stagione non è stato facile a causa del mio infortunio. Per questo sono ancora più contento di aver ritrovato spazio in questa squadra di vertice e di avere fiducia in me, potendo giocare in diverse posizioni, a prescindere dal modulo. Lavoro ogni giorno per diventare il miglior calciatore possibile", ha dichiarato Bisseck a Transfermarkt.