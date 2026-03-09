Bisseck: "Tanto. È una partita che vogliamo vincere ogni stagione è questa, ma negli ultimi due anni non va tanto bene. Se negli ultimi anni mi avessi detto che perdiamo entrambi i derby ma vinciamo lo scudetto, io firmo. Sette punti di vantaggio? Ci sono ancora 10 partite da giocare, essere a +7 è una cosa buona. In campionato stiamo facendo una bella stagione, ma 10 partite sono tante. Dobbiamo continuare a lavorare. Tante squadre mi vogliono? È sempre così quando fai bene, ci sono squadre che ti chiamanbo. Io sono concentrato sull'Inter, ci sono ancora in palio due trofei".