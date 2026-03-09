FC Inter 1908
Bisseck: “Futuro? Penso all’Inter. Derby? Se li perdo e vinco lo scudetto firmo subito”

In occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, dal palco il difensore ha parlato del derby e non solo
Gianni Pampinella
In occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni, dal palco Yann Bisseck, intervistato da Ivan Zazzaroni, ha parlato del derby e non solo.

Zazzaroni: "Giornata non proprio allegrissima".

Bisseck: "No"

Zazzaroni: "Quanto sentite il derby?".

Bisseck: “Futuro? Penso all’Inter. Derby? Se li perdo e vinco lo scudetto firmo subito”

Bisseck: "Tanto. È una partita che vogliamo vincere ogni stagione è questa, ma negli ultimi due anni non va tanto bene. Se negli ultimi anni mi avessi detto che perdiamo entrambi i derby ma vinciamo lo scudetto, io firmo. Sette punti di vantaggio? Ci sono ancora 10 partite da giocare, essere a +7 è una cosa buona. In campionato stiamo facendo una bella stagione, ma 10 partite sono tante. Dobbiamo continuare a lavorare. Tante squadre mi vogliono? È sempre così quando fai bene, ci sono squadre che ti chiamanbo. Io sono concentrato sull'Inter, ci sono ancora in palio due trofei".

Zazzaroni: "Te l'ha detto Marotta di dire così?"

Bisseck: ""

(Dall'inviata di FcInter1908.it Eva Provenzano)

