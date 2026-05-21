In Germania criticano la scelta del c.t. di lasciare il difensore dell'Inter a casa

Gianni Pampinella Redattore 21 maggio - 12:30

Per Yann Bisseck è stata una doccia gelata. Il difensore tedesco non verrà convocato da Julan Nagelsmann per i Mondiali che si disputeranno questa estate. In Germania criticano la scelta del c.t. di lasciare il difensore dell'Inter a casa. "Formare una squadra per un torneo importante implica molto più che selezionare i 26 migliori giocatori. L'obiettivo principale è costruire la squadra migliore. Una squadra capace di vincere il titolo, lavorando con umiltà per raggiungere questo scopo. Da questo punto di vista, Yann Aurel Bisseck sarebbe stato in realtà il pilota perfetto per i Mondiali, perché il nativo di Colonia porta con sé molto più della semplice qualità individuale".

"Non c'è alcun dubbio che Bisseck sia un difensore centrale eccezionale. L'allenatore dell'Inter, Chivu, è un grande estimatore del nazionale tedesco. Sarebbe stato il suo primo torneo con la nazionale tedesca ; infatti, ha al suo attivo una sola presenza in nazionale. Indipendentemente dal tempo di gioco, Bisseck doveva essere emozionato come un bambino alla vigilia di Natale per il torneo e per l'esperienza incomparabile. Inoltre, il difensore sa come vincere titoli. Con l'Inter ha conquistato il double campionato-coppa in questa stagione. Nella vittoria per 2-0 contro la Lazio, ha giocato tutti i 90 minuti mantenendo la porta inviolata, nonostante avesse ricevuto un cartellino giallo al 6° minuto. Questo dimostra intelligenza e sangue freddo".

"Nico Schlotterbeck, il miglior giocatore mancino, e Jonathan Tah , il miglior giocatore destro, sono titolari indiscussi nella difesa centrale. Bisseck avrebbe potuto sostituirli senza problemi, se necessario. E se un difensore centrale titolare si infortunasse? O fosse squalificato? E se l'avversario richiedesse un cambio tattico con una difesa a tre? Bisseck è in grado di gestire tutto questo, come ha dimostrato ai massimi livelli con l'Inter".

"Antonio Rüdiger e Waldemar Anton possiedono indubbiamente delle qualità, ma sono giocatori completamente diversi. Bisseck si affida alla sua velocità, mentre Rüdiger e Anton brillano soprattutto per i loro interventi decisi. Tuttavia, la stella del Real Madrid a volte esagera un po'. Bisseck è decisamente più posato, come si è visto nella finale di Coppa contro la Lazio. Nagelsmann, tuttavia, a quanto pare non considera questo un fattore decisivo per la nomina. Si tratta di una delle tante decisioni di cui è responsabile il commissario tecnico della nazionale e che, se azzeccata, verrà celebrata. Tuttavia, se la Germania dovesse subire una terza eliminazione consecutiva nei primi turni dei Mondiali, la nazionale tedesca potrebbe dover affrontare un'altra profonda ristrutturazione. Chiunque sarà a capo di tale ristrutturazione".

(Ran.de)