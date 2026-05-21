Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bologna-Inter, la designazione arbitrale: tocca a Bonacina. Al VAR ci sarà…
ultimora
Bologna-Inter, la designazione arbitrale: tocca a Bonacina. Al VAR ci sarà…
L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la designazione arbitrale per Bologna-Inter di sabato sera: ecco gli uomini scelti per dirigere la gara
L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la designazione arbitrale per Bologna-Inter di sabato sera: ecco gli uomini scelti per dirigere la gara.
Arbitro: BONACINA
Assistenti: LAGHEZZA – ZEZZA
IV: MARCENARO
VAR: PEZZUTO
AVAR: BARONI
© RIPRODUZIONE RISERVATA