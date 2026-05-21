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fcinter1908 ultimora Bologna-Inter, la designazione arbitrale: tocca a Bonacina. Al VAR ci sarà…

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Bologna-Inter, la designazione arbitrale: tocca a Bonacina. Al VAR ci sarà…

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L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la designazione arbitrale per Bologna-Inter di sabato sera: ecco gli uomini scelti per dirigere la gara
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la designazione arbitrale per Bologna-Inter di sabato sera: ecco gli uomini scelti per dirigere la gara.

Cristian Chivu
Getty

Arbitro: BONACINA

Assistenti: LAGHEZZA – ZEZZA

IV: MARCENARO

VAR: PEZZUTO

AVAR: BARONI

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