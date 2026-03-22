Il commento dell'ex calciatore alla fine della gara della squadra di Allegri contro il Torino

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 05:02)

«Fase di attitudine del Milan, non giocano per controllare il gioco. Sta diventando prevedibile e ha perso il fuoco, nel secondo tempo è arrivata un'altra prestazione. Allegri deve ripartire da qui e ridare fuoco alla sua squadra». Così Hernanes ha commentato la partita dei rossoneri contro il Torino, finita 3 a 2.

«La formazione rossonera è in una fase di appiattimento e Allegri sta cercando l'equilibrio con la difesa a tre che non gli dà le stesse garanzie di una volta perché la squadra è piatta, ha bisogno di un 'energia nuova. Serve una mossa che dia la scossa. Ad esempio il Milan il derby lo ha giocato benissimo», ha aggiunto l'ex giocatore.

«Non mi piace parlare di fortuna, ma il Milan è stato fortunato, anche bravo a sfruttare le incertezze del Toro che però ha fatto una buona prestazione», ha concluso.

(Fonte: DAZN)