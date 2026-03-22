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Hernanes: “Momento di appiattimento del Milan, manca il fuoco da ritrovare”

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Il commento dell'ex calciatore alla fine della gara della squadra di Allegri contro il Torino
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Fase di attitudine del Milan, non giocano per controllare il gioco. Sta diventando prevedibile e ha perso il fuoco, nel secondo tempo è arrivata un'altra prestazione. Allegri deve ripartire da qui e ridare fuoco alla sua squadra». Così Hernanes ha commentato la partita dei rossoneri contro il Torino, finita 3 a 2.

Hernanes: “Momento di appiattimento del Milan, manca il fuoco da ritrovare”- immagine 2
Getty Images

«La formazione rossonera è in una fase di appiattimento e Allegri sta cercando l'equilibrio con la difesa a tre che non gli dà le stesse garanzie di una volta perché la squadra è piatta, ha bisogno di un 'energia nuova. Serve una mossa che dia la scossa. Ad esempio il Milan il derby lo ha giocato benissimo», ha aggiunto l'ex giocatore.

«Non mi piace parlare di fortuna, ma il Milan è stato fortunato, anche bravo a sfruttare le incertezze del Toro che però ha fatto una buona prestazione», ha concluso.

(Fonte: DAZN)

 

 

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