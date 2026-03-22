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Hernanes: “Problemi Inter? Quali? Più che dall’assenza di Lautaro è dipeso…”

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Il brasiliano ha detto la sua sui nerazzurri nel suo intervento da opinionista per DAZN
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il Profeta Hernanes su DAZNha avuto modo di dire la sua sul momento dell'Interdi Chivu. Questo è quello che ha detto l'ex giocatore brasiliano: «Parlate dei problemi dell'Inter. Quali? (sorride.ndr). Perchè contro il Bodo è stata una situazione a parte, ma non vedo problemi».

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Getty Images

«Però un dato c'è e sono i pochi gol degli attaccanti? Tutto dipende da Thuram e non dall'assenza di Lautaro. Espositoha segnato di recente e Bonny che era con lui una sorpresa del campionato per come si è inserito è normale abbia un calo fisiologico, ma è una coincidenza che manchi l'argentino e che loro non segnino. C'è stato un calo. Ma questi non sono problemi», ha concluso l'ex nerazzurro.

(Fonte: DAZN)

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