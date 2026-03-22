Il Profeta Hernanes su DAZNha avuto modo di dire la sua sul momento dell'Interdi Chivu. Questo è quello che ha detto l'ex giocatore brasiliano: «Parlate dei problemi dell'Inter. Quali? (sorride.ndr). Perchè contro il Bodo è stata una situazione a parte, ma non vedo problemi».
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fcinter1908 ultimora Hernanes: “Problemi Inter? Quali? Più che dall’assenza di Lautaro è dipeso…”
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Hernanes: “Problemi Inter? Quali? Più che dall’assenza di Lautaro è dipeso…”
Il brasiliano ha detto la sua sui nerazzurri nel suo intervento da opinionista per DAZN
«Però un dato c'è e sono i pochi gol degli attaccanti? Tutto dipende da Thuram e non dall'assenza di Lautaro. Espositoha segnato di recente e Bonny che era con lui una sorpresa del campionato per come si è inserito è normale abbia un calo fisiologico, ma è una coincidenza che manchi l'argentino e che loro non segnino. C'è stato un calo. Ma questi non sono problemi», ha concluso l'ex nerazzurro.
(Fonte: DAZN)
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