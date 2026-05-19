Germania, Nagelsmann gela Bisseck: non sarà tra i convocati del Mondiale

In Germania danno l'anticipazione sui convocati del ct della nazionale tedesca che ha deciso di non portarsi il giocatore nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 21:36)

Lo scrive pure la Bild: il sogno diYann Bisseck di partecipare al Mondiale si è infranto. Secondo quanto riportato da Sport1il difensore centrale dell'Inter non sarà incluso nella rosa della Germania che parteciperà ai prossimi Mndiali. Il commissario tecnico Julian Nagelsmann ha deciso di escluderlo dalla lista che sarà diramata giovedì 26 maggio.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Bisseck ha appena concluso una stagione eccezionale in Italia. Con l'Inter, il nativo di Colonia aveva vinto lo scudetto e la Coppa Italia, il primo double nel calcio italiano dal 2018. Per il giocatore, si tratta del più grande successo della sua carriera fino a quel momento. L'eliminazione dal Mondiale è quindi ancora più amara!", scrive il quotidiano tedesco che riporta proprio l'indiscrezioni di Sport1.

E riprende le parole rilasciate qualche tempo fa proprio alla Bild: «Sono sicuro che il commissario tecnico sappia cosa cerca e cosa vuole vedere nella sua squadra. Cerco di fare il mio lavoro qui nel miglior modo possibile. Penso di esserci riuscito e di aver ottenuto il massimo vincendo in Italia. Il mio obiettivo e il mio sogno è partecipare ai Mondiali e indossare la maglia della Germania». Quel sogno è andato in frantumi, almeno per il momento.

Il debutto con la Nazionale di Bisseck risale al 23 maggio 2025 nei quarti di finale della Nations League giocati contro l'Italia: era la partita di ritorno finita tre a tre ed è quella l'unica apparizione del giocatore con la maglia della Germania

(Fonte: Bild-Sport1)