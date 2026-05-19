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Bonan: “Inter, farei cambiamento radicale: fossi un dirigente io sul mercato comprerei…”
Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan, giornalista, ha parlato così di quello che sarà il mercato dell'Inter in estate: "Io fossi un dirigente dell'Inter farei un cambio non dico radicale ma quasi.
Può sembrare un paradosso vista la vittoria dello scudetto, ma penso che sia arrivato il momento di cambiare sistema di gioco e intraprendere una strada più internazionale rispetto a quella degli ultimi anni.
Che ha funzionato in Italia e anche in Europa, ma adesso la tendenza è di giocare un calcio più osé e io comprerei un grande trequartista alla Nico Paz, un grandissimo esterno con capacità di dribbling importanti e rinforzi robusti in difesa. E in porta Martinez merita una conferma, ma non ha mai giocato con continuità: deve essere affiancato da un portiere di sicuro affidamento".
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