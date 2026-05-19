Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bonan , giornalista, ha parlato così di quello che sarà il mercato dell'Inter in estate: "Io fossi un dirigente dell'Inter farei un cambio non dico radicale ma quasi.

Che ha funzionato in Italia e anche in Europa, ma adesso la tendenza è di giocare un calcio più osé e io comprerei un grande trequartista alla Nico Paz, un grandissimo esterno con capacità di dribbling importanti e rinforzi robusti in difesa. E in porta Martinez merita una conferma, ma non ha mai giocato con continuità: deve essere affiancato da un portiere di sicuro affidamento".