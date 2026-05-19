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UFFICIALE – Inter, Bisseck passa all’agenzia di Branchini: “Yann tra i più completi al mondo”

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Ora è ufficiale: Yann Bisseck, difensore dell'Inter, cambia procura e si unisce alla Branchini Associati di Giovanni Branchini
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Ora è ufficiale: Yann Bisseck, difensore dell'Inter, cambia procura e si unisce alla Branchini Associati di Giovanni Branchini.

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Ecco il comunicato dell'agenzia: "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella nostra agenzia a Yann Aurel Bisseck!!! Difensore moderno e ricco di personalità, unisce grandi doti fisiche a un’ottima tecnica, esaltata dalla velocità che lo contraddistingue, rendendolo così uno dei difensori più forti e completi al mondo.

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Con esperienza internazionale e una mentalità vincente, Bisseck rappresenta il profilo di un potenziale grande campione. Un sentito ringraziamento a Verde Sports Consulting, nella persona di Yusuf Candemir, per il fondamentale supporto e l’eccellente collaborazione che hanno permesso di raggiungere questo traguardo. Benvenuto in squadra, Yann Aurel".

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