Ora è ufficiale: Yann Bisseck, difensore dell'Inter, cambia procura e si unisce alla Branchini Associati di Giovanni Branchini

Ora è ufficiale: Yann Bisseck , difensore dell'Inter, cambia procura e si unisce alla Branchini Associati di Giovanni Branchini.

Ecco il comunicato dell'agenzia: "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella nostra agenzia a Yann Aurel Bisseck!!! Difensore moderno e ricco di personalità, unisce grandi doti fisiche a un’ottima tecnica, esaltata dalla velocità che lo contraddistingue, rendendolo così uno dei difensori più forti e completi al mondo.