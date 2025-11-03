FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cesari ridicolizza i soliti in malafede: “Giusto giallo a Bisseck, mancano 2 elementi su 4”

ultimora

Cesari ridicolizza i soliti in malafede: “Giusto giallo a Bisseck, mancano 2 elementi su 4”

Cesari ridicolizza i soliti in malafede: “Giusto giallo a Bisseck, mancano 2 elementi su 4” - immagine 1
La moviola di Pressing rispetto al fallo fatto dal difensore nerazzurro su Giovane dopo un retropassaggio sbagliato di Sucic
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Graziano Cesari, a Pressing, ha parlato del giallo dato a Bisseck da Doveriin occasione del retropassaggio sbagliato di Sucic che lo costringe a fare fallo su Giovane. «Doveri, come prima intenzione estrae il cartellino di giallo, pensa un attimo, ha già fischiato, la punizione è certa. Ma non mette in mano la tasca al cartellino rosso, la mano sinistra resta libera. Intanto arriva Bisseck che gli dice guarda che alla mia sinistra c'era Sucic che poteva assolutamente intervenire e Doveri estrae il giallo», spiega l'ex arbitro.

Cesari ridicolizza i soliti in malafede: “Giusto giallo a Bisseck, mancano 2 elementi su 4”- immagine 2

«La sua prima intenzione è il giallo e chiede la conferma a Lo Cicero che è piazzatissimo. Se il pallone fosse andato in perpendicolare o se non ci fosse stato Sucic sarebbe stato diverso. Giusto il confronto, il contatto c'è. Fallo da arancione? Abbiamo solo due cartellini», ha concluso.

(Fonte: Pressing)

Leggi anche
Inter, un dato fa riflettere. Attaccanti in calo? Ci pensano i centrocampisti a segnare
Ts – Verona-Inter, pagelle: Bonny non pervenuto, Calha il più lucido. Chivu un signore…

© RIPRODUZIONE RISERVATA