Graziano Cesari, a Pressing, ha parlato del giallo dato a Bisseck da Doveri in occasione del retropassaggio sbagliato di Sucic che lo costringe a fare fallo su Giovane. «Doveri, come prima intenzione estrae il cartellino di giallo, pensa un attimo, ha già fischiato, la punizione è certa. Ma non mette in mano la tasca al cartellino rosso, la mano sinistra resta libera. Intanto arriva Bisseck che gli dice guarda che alla mia sinistra c'era Sucic che poteva assolutamente intervenire e Doveri estrae il giallo», spiega l'ex arbitro.

«La sua prima intenzione è il giallo e chiede la conferma a Lo Cicero che è piazzatissimo. Se il pallone fosse andato in perpendicolare o se non ci fosse stato Sucic sarebbe stato diverso. Giusto il confronto, il contatto c'è. Fallo da arancione? Abbiamo solo due cartellini», ha concluso.