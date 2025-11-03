L'argentino non segna in campionato dal 4 ottobre e in Champions dal 21 e nel programma Mediaset si è parlato di lui

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 14:02)

C'è un caso Lautaro Martinez all'Inter? A Pressing si sono chiesti se effettivamente si deve registrare o meno una piccola crisi del giocatore argentino in campionato per il gol che non arriva in Serie A dal 4 ottobre, ultimo gol segnato contro la Cremonese (in Champions l'ultimo gol segnato è quello del 21 ottobre contro l'Union).

«C'è un caso Lautaro? No, non è un caso, in Champions ha fatto gol e anche in Nazionale. Le sue prestazioni sono comunque sempre di livello, comunque nelle sue annate ci sono state spesso queste cose», ha risposto in merito GiampaoloPazzini tra li ospiti del programma.

«Ogni anno, almeno tre volte all'anno arriva periodicamente il caso Lautaro. Che poi viene puntualmente chiuso dai numeri perché a fine stagione i suoi gol li fa sempre», ha detto in merito Biasin.

«Chivu prontissimo nello specificare che non è vero che non segna da quattro partite, anche perché ha segnato nella gara con l'Union. Ma oggi a prescindere da un gol che è mancato non ha giocato bene», ha replicato Trevisani.

Sandro Sabatini a quel punto ha sottolineato: «Al di là di quello che dice Chivu, che adesso si esagera, qualsiasi cosa dica sembra un oracolo. Ma Lautaro l'anno scorso ha fatto 12 gol, la metà dell'anno prima e dell'anno prima ancora. Quando si parla di caso Lautaro non è perché non si sa di cosa parlare. Il rendimento in campionato di Lautaro non è in dubbio da oggi».

La conclusione in merito all'argentino è di Biasin: «Se l'Inter ha giocato in Champions la finale ed è andata male è perché Lautaro ha fatto il difensore contro il Bayern Monaco e con il Barcellona ha giocato con la caviglia rotta».

(Fonte: Pressing)