Sembra oltremodo severa l'analisi de Il Giornale all'indomani della vittoria dell'Inter a Verona. Anche perché i nerazzurri ci hanno creduto fino all'ultimo respiro, nonostante le difficoltà. Ma sul quotidiano ci vanno giù duro. Si legge infatti:

"Togli i 3 punti e dell’Inter che batte in volata e fortunosamente il Verona non resta nulla, da Lautaro che non segna per la quarta giornata di fila a Bonny che dopo tante partite giocate alla Thuram ne fa una alla Taremi. Però alla fine, i 3 punti sono l’unica cosa che conta e allora Chivu, complice il Milan che ha battuto la Roma, si ritrova in compagnia lassù, di nuovo a una lunghezza dal Napoli. Nonostante la sconfitta nello scontro diretto, di fatto ammortizzata grazie al pallone che Barella calcia disperatamente in area al minuto 93 e che il danese Frese devia involontariamente nella porta di Montipò".