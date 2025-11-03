FC Inter 1908
Giornale – Inter, tolti i tre punti non resta nulla. Sconfitta di Napoli ammortizzata da…

Le considerazioni dal quotidiano nel focus che riguarda la squadra nerazzurra al rientro da Verona
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Sembra oltremodo severa l'analisi de Il Giornale all'indomani della vittoria dell'Inter a Verona. Anche perché i nerazzurri ci hanno creduto fino all'ultimo respiro, nonostante le difficoltà. Ma sul quotidiano ci vanno giù duro. Si legge infatti:

Inter Chivu
"Togli i 3 punti e dell’Inter che batte in volata e fortunosamente il Verona non resta nulla, da Lautaro che non segna per la quarta giornata di fila a Bonny che dopo tante partite giocate alla Thuram ne fa una alla Taremi. Però alla fine, i 3 punti sono l’unica cosa che conta e allora Chivu, complice il Milan che ha battuto la Roma, si ritrova in compagnia lassù, di nuovo a una lunghezza dal Napoli. Nonostante la sconfitta nello scontro diretto, di fatto ammortizzata grazie al pallone che Barella calcia disperatamente in area al minuto 93 e che il danese Frese devia involontariamente nella porta di Montipò".

