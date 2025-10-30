Al tavolo della Domenica Sportiva si dibatte sulla meraviglia di Petar Sucic di ieri sera contro la Fiorentina: il gol del 2-0 del croato è una vera perla. Ecco lo scambio in merito tra Stefano Bizzotto e Adriano Panatta.

Bizzotto: "Il tocco di suola evoca prodezze passate: non ho aggiunto chi, ma è Zinedine Zidane ovviamente".

Bizzotto: "La cosa particolare è che il gol meraviglioso è arrivato dopo 70 minuti normali o poco più: Sucic non è apparso il migliore dell'Inter fino a quel punto".