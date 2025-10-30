FC Inter 1908
Bizzotto: “Gol Sucic? Ha ricordato Zidane ovviamente”. Panatta: “Ne dico un altro”

Al tavolo della Domenica Sportiva si dibatte sulla meraviglia di Petar Sucic di ieri sera contro la Fiorentina
Marco Astori
Marco Astori 

Al tavolo della Domenica Sportiva si dibatte sulla meraviglia di Petar Sucic di ieri sera contro la Fiorentina: il gol del 2-0 del croato è una vera perla. Ecco lo scambio in merito tra Stefano Bizzotto e Adriano Panatta.

Bizzotto: "Il tocco di suola evoca prodezze passate: non ho aggiunto chi, ma è Zinedine Zidane ovviamente".

Panatta: "Anche Totti".

Bizzotto: "La cosa particolare è che il gol meraviglioso è arrivato dopo 70 minuti normali o poco più: Sucic non è apparso il migliore dell'Inter fino a quel punto".

