FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora UFFICIALE – Argentina-Porto Rico spostata a martedì. Ritardato il rientro di Lautaro a Milano

ultimora

UFFICIALE – Argentina-Porto Rico spostata a martedì. Ritardato il rientro di Lautaro a Milano

UFFICIALE – Argentina-Porto Rico spostata a martedì. Ritardato il rientro di Lautaro a Milano - immagine 1
Cambio di programma nelle partite dell'Argentina di Scaloni verso i Mondiali del 2026. Un cambio di programma che inevitabilmente interessa anche l'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Cambio di programma nelle partite dell'Argentina di Scaloni verso i Mondiali del 2026. Un cambio di programma che inevitabilmente interessa anche l'Inter, visto che con l'Albiceleste è impegnato anche Lautaro Martinez, capitano nerazzurro.

UFFICIALE – Argentina-Porto Rico spostata a martedì. Ritardato il rientro di Lautaro a Milano- immagine 2
Getty Images

La Nazionale campione del mondo 2022, infatti, avrebbe dovuto giocare lunedì 13 al Soldier Field di Chicago contro Porto Rico ma, in seguito a una richiesta di cambio di sede per le proteste in corso nella città dell'Illinois, la sede della partita è stata cambiata. Pertanto, le due squadre si affronteranno un giorno dopo, il 14 ottobre, al Chase Stadium, stadio dell'Inter Miami di Messi.

UFFICIALE – Argentina-Porto Rico spostata a martedì. Ritardato il rientro di Lautaro a Milano- immagine 3
Getty Images

Un cambio di programma che non farà certo piacere all'Inter e Cristian Chivu, che attendevano Lautaro il prima possibile ad Appiano Gentile per preparare la partita di campionato contro la Roma.

Leggi anche
Inter, Marotta entra ufficialmente nel board della EFC: prende il posto di Antonello
Lanzafame: “Scudetto? Inter davanti, ma il Napoli ha il fattore Conte. Rispetto a un anno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA