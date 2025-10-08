Cambio di programma nelle partite dell'Argentina di Scaloni verso i Mondiali del 2026. Un cambio di programma che inevitabilmente interessa anche l'Inter, visto che con l'Albiceleste è impegnato anche Lautaro Martinez, capitano nerazzurro.
La Nazionale campione del mondo 2022, infatti, avrebbe dovuto giocare lunedì 13 al Soldier Field di Chicago contro Porto Rico ma, in seguito a una richiesta di cambio di sede per le proteste in corso nella città dell'Illinois, la sede della partita è stata cambiata. Pertanto, le due squadre si affronteranno un giorno dopo, il 14 ottobre, al Chase Stadium, stadio dell'Inter Miami di Messi.
Un cambio di programma che non farà certo piacere all'Inter e Cristian Chivu, che attendevano Lautaro il prima possibile ad Appiano Gentile per preparare la partita di campionato contro la Roma.
