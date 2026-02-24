Presente negli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Bodo. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "Quello che preoccupante è che non c'era quella pazzia di passare, quella cattiveria agonistica vista in questi anni dall'Inter in Europa".
"Troppo scolastica, è mancato quel plus che se non ce l'hai non passi in queste partite contro un avversario nettamente inferiore. Lenti, mai uno contro uno, poi è arrivato Bonny e qualcosa ha fatto. Vedo più colpe dell'Inter che merito del Bodo. Quante volte Zielinski la deve toccare prima di passarla? Quando Sucic è entrato ha velocizzato tutto. Non è questa la migliore Inter che dovevamo vedere. Troppo poco, troppa poca qualità, poco coraggio, poca velocità. Sinceramente mi aspettavo di più".
(Sky Sport)
