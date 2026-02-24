Posso dire che è mancata in alcuni elementi l'energia giusta, la voglia di essere dentro. Pio Esposito ci sta dentro, Thuram in questo momento fa fatica, c'è stato l'errore di Akanji ma il Bodo ha fatto una partita migliore, sono rimasto impressionato da loro.

In Europa l'Inter ha battuto Barcellona e Bayern perché era squadra, il Bodo ha più energia, più brillante, è stata più tutto dell'Inter. Quanto pesa l'eliminazione? Sull'Inter ci dobbiamo mettere d'accordo, quando arrivi in fondo alla Champions come l'anno scorso e non la vinci il giudizio è negativo... Vediamo a fine anno, andare fuori così presto pesa, pesa anche a livello economico oltre a quello psicologico"