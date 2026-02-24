Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Bodo Glimt, Beppe Bergomi ha parlato così del match di San Siro:
ultimora
Bergomi: “Complimenti al Bodo ma sull’Inter bisogna mettersi d’accordo perché…”
"Devo fare i complimenti al Bodo, mi ha impressionato, fisicamente volavano, organizzati, bravi, forti fisicamente. Hanno concesso veramente poco all'Inter, quando incontra squadre così vengono fuori i difetti strutturali.
Posso dire che è mancata in alcuni elementi l'energia giusta, la voglia di essere dentro. Pio Esposito ci sta dentro, Thuram in questo momento fa fatica, c'è stato l'errore di Akanji ma il Bodo ha fatto una partita migliore, sono rimasto impressionato da loro.
In Europa l'Inter ha battuto Barcellona e Bayern perché era squadra, il Bodo ha più energia, più brillante, è stata più tutto dell'Inter. Quanto pesa l'eliminazione? Sull'Inter ci dobbiamo mettere d'accordo, quando arrivi in fondo alla Champions come l'anno scorso e non la vinci il giudizio è negativo... Vediamo a fine anno, andare fuori così presto pesa, pesa anche a livello economico oltre a quello psicologico"
© RIPRODUZIONE RISERVATA