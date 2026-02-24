L'Inter perde anche al ritorno a San Siro e viene eliminata dalla Champions dal Bodo Glimt: le parole di Condò

Matteo Pifferi Redattore 24 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 00:19)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Bodo Glimt, Paolo Condò ha parlato così del match di San Siro:

"Un passo indietro che mette in discussione l'intero gruppo, una squadra che si è autofinanziata dallo scudetto di Conte, è andata avanti fedele a se stessa, in campionato questo basta, in Champions League questa squadra mi ha dato la sensazione che ci sia la necessità di voltare pagina.

Manca uno che salta l'uomo? Con l'operazione Lookman hanno tentato di fare un passo in questa direzione, per dare nuove armi a Chivu ma non ho capito perché, una volta saltata l'operazione Lookman, per il quale l'Inter era disposta a stanziare oltre 40 mln, non sia cercato altri giocatori simili e poi è arrivato Diouf che non c'entra niente con Lookman"

"Oggi l'Inter ha fatto tanti passaggi orizzontali, 13-14 passaggi per poi arrivare a Luis Henrique e tornare poi indietro, il Bodo giustamente si è messo tra le linee di passaggio e l'Inter ha fatto fatica"

"Sommer non ha colpe, Acerbi, Mkhitaryan, De Vrij hanno un'età ragguardevole, da titolari sono diventati delle riserve quest'anno. Lo stesso Frattesi non so quanto abbia inciso, poteva partire già due anni fa. Vanno ritemprati giocatori come Barella, sono curioso di vedere cosa succederà in attacco"