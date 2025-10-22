FC Inter 1908
Intervenuto negli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter sull'Union Saint-Gilloise
Intervenuto negli studi di Sky Sport, Zvonimir Boban, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter sull'Union Saint-Gilloise: "L'Inter è di nuovo matura: non è entrata bene all'inizio e ha rischiato tanto. Però dopo ha capito tutto e ha interpretato la partita al meglio.

Già nel primo tempo, a parte 1-2 situazioni per gli avversari, l'Inter ne ha avute 3-4 clamorose. Partita matura e seria, l'Inter si è stabilizzata: sono coscienti di come si deve giocare e con quale determinazione. Nei primi minuti sono stati un po' sorpresi ma ci sta anche”.

