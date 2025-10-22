Il calciatore ha scritto un post dedicato al compagno che gli ha fornito il passaggio per il suo primo gol in Champions e il francese ha ricambiato l'affetto

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 ottobre - 13:40

Lo ha ringraziato con un abbraccio forte sul campo e poi ha ribadito il concetto sui social. Pio Esposito ha sfruttato il passaggio che gli ha fornito Bonny e ha messo a segno il suo primo gol in Champions. Lo aveva sfiorato poco prima, due volte, e alla fine il centro sospirato è arrivato proprio grazie al compagno di reparto. "Grazie fenomeno", ha scritto Esposito sui social per ringraziare anche pubblicamente il francese.

Bonny ha ricambiato prima l'abbraccio e poi l'affetto condividendo il post tra le sue storie e scrivendo all'italiano: "Sei un mostro". Complimenti, pacche sulle spalle, tra i due 'ragazzini' arrivati in estate. Uno acquistato dal Parma, l'altro era nerazzurro pure prima ma ha fatto il giro largo ed esperienza in Serie B, infine è approdato in prima squadra e dopo quanto è mancato là davanti nella scorsa stagione, le aspettative e le responsabilità da condividere sono tante. Il loro denominatore comune è Chivu che ha allenato il francese sulla panchina dei gialloblù e Esposito nelle giovanili nerazzurro.

Loro rispondono con intesa e presenza in un momento in cui è venuto a mancare Thuram e c'è da dare una mano là davanti al capitano. I numeri di coppia parlano di cinque assist e cinque gol totali forniti alla causa interista: 4 assist per Bonny uno per Esposito, 3 gol per il primo e per il secondo 2 e la netta sensazione che sia solo l'inizio.