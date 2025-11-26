Zvonimir Boban , ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così verso la sfida tra Atletico Madrid e Inter di stasera: "Sarà una partita molto difficile per l'Inter dopo il derby perso: sì hai giocato meglio ma l'hai perso. Ed è doloroso.

Deve ritrovare le forze e giocare con una squadra che ha ritmi superiori: l'Atletico quando è a pieno regime ha i ritmi che possono dare tanto fastidio ai nerazzurri. Deve riuscire ad avere un possesso palla forte e deciso: se non lo farà, diventerà molto complicata. L'Atletico ha tutto quello che non ama incontrare, ci vuole la miglior Inter".