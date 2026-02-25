Nel corso di After Party Champions League, Zvonimir Boban è tornato sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions per mano del Bodo. "Zielinski non è un 4 e non è un 6, Zielinski è un 8, al massimo un 10. Quindi può condurre la squadra ogni tanto, non può condurla sempre, questo rientra anche nelle decisioni dell'allenatore, perché Barella ha molta più cultura dei tempi di gioco di Zielinski per sostituire Calhanoglu".
Boban: “Inter fuori col Bodo? Responsabilità di tutti, anche di Chivu. Zielinski non può…”
L'ex giocatore torna sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo
"La responsabilità è di tutti, anche dell'allenatore che esce con una squadra molto più forte di quella che è passata. Poi che stia facendo benissimo è fuor di dubbio ma la responsabilità dell'eliminazione è anche di Chivu".
