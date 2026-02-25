Nel corso di After Party Champions League, Zvonimir Boban è tornato sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions per mano del Bodo. "Zielinski non è un 4 e non è un 6, Zielinski è un 8, al massimo un 10. Quindi può condurre la squadra ogni tanto, non può condurla sempre, questo rientra anche nelle decisioni dell'allenatore, perché Barella ha molta più cultura dei tempi di gioco di Zielinski per sostituire Calhanoglu".