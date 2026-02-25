FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Boban: “Inter fuori col Bodo? Responsabilità di tutti, anche di Chivu. Zielinski non può…”

ultimora

Boban: “Inter fuori col Bodo? Responsabilità di tutti, anche di Chivu. Zielinski non può…”

Boban: “Inter fuori col Bodo? Responsabilità di tutti, anche di Chivu. Zielinski non può…” - immagine 1
L'ex giocatore torna sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Boban: “Inter fuori col Bodo? Responsabilità di tutti, anche di Chivu. Zielinski non può…”- immagine 2
Getty Images

Nel corso di After Party Champions League, Zvonimir Boban è tornato sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions per mano del Bodo. "Zielinski non è un 4 e non è un 6, Zielinski è un 8, al massimo un 10. Quindi può condurre la squadra ogni tanto, non può condurla sempre, questo rientra anche nelle decisioni dell'allenatore, perché Barella ha molta più cultura dei tempi di gioco di Zielinski per sostituire Calhanoglu".

Boban: “Inter fuori col Bodo? Responsabilità di tutti, anche di Chivu. Zielinski non può…”- immagine 3
Getty Images

"La responsabilità è di tutti, anche dell'allenatore che esce con una squadra molto più forte di quella che è passata. Poi che stia facendo benissimo è fuor di dubbio ma la responsabilità dell'eliminazione è anche di Chivu".

(Sky Sport)

Leggi anche
Henry: “Il Como gioca meglio dell’Inter. Con Inzaghi poteva battere chiunque, ora...
Giornale – Inter, siamo poco distanti dalla vergogna. E non dite a Oaktree che ha perso…

© RIPRODUZIONE RISERVATA